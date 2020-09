L’Allieva 3, Lino Guanciale: “Ultima stagione? Abbiamo chiuso tanti fili della storia…” (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Domani, domenica 27 settembre 2020, torna in prima serata L’Allieva, la serie di Rai1 tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy, giunta alla terza stagione. Blogo ha incontrato Lino Guanciale, che torna dunque a vestire i panni di Claudio Conforti, sempre più vicino al matrimonio con Alice Allevi (Alessandra Mastronardi – ecco la sua VIDEO intervista). È l’ultima stagione? Nel passaggio tra le seconda e la terza avevo detto che bisognava valutare che possibilità di sviluppo del nostro lavoro avrebbe dato la sceneggiatura. Sono molto soddisfatto del potenziale che avevo visto in questa terza stagione già dalla sceneggiatura. Credo sia stato fatto un buon lavoro, ... Leggi su blogo (Di sabato 26 settembre 2020) Domani, domenica 27 settembre 2020, torna in prima serata L’Allieva, la serie di Rai1 tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy, giunta alla terza. Blogo ha incontrato, che torna dunque a vestire i panni di Claudio Conforti, sempre più vicino al matrimonio con Alice Allevi (Alessandra Mastronardi – ecco la suaintervista). È l’ultima? Nel passaggio tra le seconda e la terza avevo detto che bisognava valutare che possibilità di sviluppo del nostro lavoro avrebbe dato la sceneggiatura. Sono molto soddisfatto del potenziale che avevo visto in questa terzagià dalla sceneggiatura. Credo sia stato fatto un buon lavoro, ...

