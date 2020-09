La ricetta della Delizia al limone e pistacchi. Dessert irresistibile (Di sabato 26 settembre 2020) Delizia al limone e pistacchi (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:Per il pan di Spagna: 6 uova80 g farina80 g fecola di patate 150 g zucchero1/2 limone bio (la scorza). Per la crema pasticcera al limone: 4 tuorli 100 g zucchero40 g farina1/2 litro di latte essenza di vaniglia 1 limone bio (la scorza grattugiata) panna montata qb. Per decorare:2 manciate di pistacchi. Procedimento Preparate il pan di Spagna. Nella ciotola del robot versate i tuorli, la farina e la fecola di patate setacciate e lo zucchero. Mixate bene. Poi, in una ciotola a parte, montate a neve gli albumi e incorporateli a cucchiaiate, delicatamente, dal basso verso l’alto. Versate in stampini (di silicone, se li avete) a ... Leggi su iodonna (Di sabato 26 settembre 2020)al(foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:Per il pan di Spagna: 6 uova80 g farina80 g fecola di patate 150 g zucchero1/2bio (la scorza). Per la crema pasticcera al: 4 tuorli 100 g zucchero40 g farina1/2 litro di latte essenza di vaniglia 1bio (la scorza grattugiata) panna montata qb. Per decorare:2 manciate di. Procedimento Preparate il pan di Spagna. Nella ciotola del robot versate i tuorli, la farina e la fecola di patate setacciate e lo zucchero. Mixate bene. Poi, in una ciotola a parte, montate a neve gli albumi e incorporateli a cucchiaiate, delicatamente, dal basso verso l’alto. Versate in stampini (di silicone, se li avete) a ...

