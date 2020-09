La principessa Eugenia è incinta: in arrivo un altro Royal Baby - (Di sabato 26 settembre 2020) Roberta Damiata L'annuncio della Casa Reale inglese: la principessa Eugenia aspetta un bambino che nascerà all'inizio del prossimo anno. Ecco perché non sarà "reale" (se non interviene la Regina) La regina Elisabetta si è detta “deliziata” dalla notizia che l’amatissima nipote Eugenia, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson (non tanto amati come la nipote) stia aspettando un bambino che nascerà all’inizio del prossimo anno. Eugenia e il marito Jack Brooksbank hanno dato l’annuncio poche settimane prima del loro secondo anniversario di matrimonio rendendo felice l’intera famiglia. I bookmaker inglesi, non appena appresa la notizia, si sono lanciati subito nelle scommesse, prima tra tutti il nome (i più quotati sono Alice e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Roberta Damiata L'annuncio della Casa Reale inglese: laaspetta un bambino che nascerà all'inizio del prossimo anno. Ecco perché non sarà "reale" (se non interviene la Regina) La regina Elisabetta si è detta “deliziata” dalla notizia che l’amatissima nipote, figlia del principe Andrea e Sarah Ferguson (non tanto amati come la nipote) stia aspettando un bambino che nascerà all’inizio del prossimo anno.e il marito Jack Brooksbank hanno dato l’annuncio poche settimane prima del loro secondo anniversario di matrimonio rendendo felice l’intera famiglia. I bookmaker inglesi, non appena appresa la notizia, si sono lanciati subito nelle scommesse, prima tra tutti il nome (i più quotati sono Alice e ...

Italia_Notizie : La principessa Eugenia è incinta: in arrivo un altro Royal Baby - infoitcultura : La regina annuncia un altro nipotino reale: la principessa Eugenia è incinta - infoitcultura : Nipotino in vista per la regina Elisabetta: la principessa Eugenia è in dolce attesa - infoitcultura : Eugenia di York incinta: per la principessa e Jack Brooksbank è il primo figlio - transnazionale : Gb: principessa Eugenia incinta, altro royal baby in arrivo #spaziotransnazionale informa -