La pandemia di coronavirus rischia di scatenare una futura ondata di parkinsonismo (Di sabato 26 settembre 2020) La pandemia di coronavirus. A causa dei danni neurologici innescati dalla COVID-19, l’infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, in futuro i pazienti che hanno superato la malattia potrebbero sviluppare il parkinsonismo. Secondo un team di ricerca australiano rischiamo una vera e propria ondata di casi in futuro. Per questo raccomandano un costante monitoraggio di chi è stato colpito dal patogeno. Pur essendo causata da un virus respiratorio, la COVID-19 è un’infezione poliedrica che può avere effetti significativi su numerosi organi e sistemi del nostro organismo, dai reni al cuore, passando per l’intestino e il cervello. Sempre più studi stanno dimostrando che il coronavirus SARS-CoV-2 può ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Ladi. A causa dei danni neurologici innescati dalla COVID-19, l’infezione provocata dalSARS-CoV-2, in futuro i pazienti che hanno superato la malattia potrebbero sviluppare il. Secondo un team di ricerca australianomo una vera e propriadi casi in futuro. Per questo raccomandano un costante monitoraggio di chi è stato colpito dal patogeno. Pur essendo causata da un virus respiratorio, la COVID-19 è un’infezione poliedrica che può avere effetti significativi su numerosi organi e sistemi del nostro organismo, dai reni al cuore, passando per l’intestino e il cervello. Sempre più studi stanno dimostrando che ilSARS-CoV-2 può ...

ilpost : Il video dell’OMS che racconta come l’Italia ha affrontato la pandemia - Mov5Stelle : Oggi l’Italia ha ricevuto un importante riconoscimento sul fronte dell’efficacia del nostro modello per la lotta co… - PiazzapulitaLA7 : 'Tutti i giornali internazionali dicono che siamo stati i migliori ad affrontare la pandemia, saranno mica tutti st… - AlcaroPierluigi : RT @Mov5Stelle: Oggi l’Italia ha ricevuto un importante riconoscimento sul fronte dell’efficacia del nostro modello per la lotta contro la… - man29ny : RT @antondepierro: Essere meridionali e votare #Lega non significa esprimere un'idea politica,ma ignorare la storia,calpestare le proprie o… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia coronavirus Coronavirus, Conte all'Onu: "Pandemia sia l'opportunità per un nuovo inizio" TGCOM I fatti del giorno - Asia (4)

Roma, 23 set 12:00 - (Agenzia Nova) - Giappone: coronavirus, banca centrale apre a estensione termini aiuti per le aziende - Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha dichiara ...

Da Décugis a Nadal: ecco tutti i tennisti che hanno fatto la storia del Roland Garros

L'organizzazione dell'edizione del 2020 del Roland Garros è stata da tempo travagliata e più volte modificata a causa della pandemia inerente al Coronavirus che ha colpito tutto il mondo. In questi gi ...

Roma, 23 set 12:00 - (Agenzia Nova) - Giappone: coronavirus, banca centrale apre a estensione termini aiuti per le aziende - Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha dichiara ...L'organizzazione dell'edizione del 2020 del Roland Garros è stata da tempo travagliata e più volte modificata a causa della pandemia inerente al Coronavirus che ha colpito tutto il mondo. In questi gi ...