La pandemia di coronavirus rischia di scatenare una futura ondata di parkinsonismo (Di sabato 26 settembre 2020) La pandemia di coronavirus. A causa dei danni neurologici innescati dalla COVID-19, l'infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2, in futuro i pazienti che hanno superato la malattia potrebbero sviluppare il parkinsonismo. Secondo un team di ricerca australiano rischiamo una vera e propria ondata di casi in futuro. Per questo raccomandano un costante monitoraggio di chi è stato colpito dal patogeno. Pur essendo causata da un virus respiratorio, la COVID-19 è un'infezione poliedrica che può avere effetti significativi su numerosi organi e sistemi del nostro organismo, dai reni al cuore, passando per l'intestino e il cervello. Sempre più studi stanno dimostrando che il coronavirus SARS-CoV-2 può ...

Ultime Notizie dalla rete : pandemia coronavirus Coronavirus, Disney taglia 28mila posti a causa della pandemia Corriere della Sera Coronavirus, Galli: “Le prossime settimane saranno cruciali”

"Le prossime 2-3 settimane saranno cruciali per l'andamento della pandemia" commenta l'infettivologo Galli ... avvertimento del professor Massimo Galli a chi sottovaluta ancora il coronavirus.

Stato di emergenza, Fico: "Credo si protrarrà"

(LaPresse) "Da quanto ho capito si protrarrà". Risponde così Roberto Fico, in merito all'estensione dello stato di emergenza al 31 gennaio, legato alla pandemia da coronavirus. "E' una cosa di cui si ...

