La Juventus ha un nuovo comunitario: Cuadrado ha superato l'esame di italiano

La Juventus ha un nuovo comunitario si tratta di Cuadrado che ha superato l'esame di italiano nella sede di Torino dell'Università per Stranieri di Siena.

Andrea Langella: «Rinnovo i miei ringraziamenti a Manniello. La retrocessione? Una ferita indelebile, ma c'è chi ancora crede che io sia il male di questa società.» «Sono un appassionato di calcio, ol ...

Roma, Fonseca: ”Dzeko molto motivato, giocherà. Falso il rifiuto di entrare a Verona”

Il tecnico portoghese sembra essere in sintonia con i nuovi proprietari: “Dal primo giorno del loro ... Sono focalizzato sulla partita con la Juve e ho fiducia nei miei giocatori. Dobbiamo pensare al ...

