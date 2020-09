La crisi alle frontiere frena i turisti, in Liguria piovono disdette e rinunce (Di domenica 27 settembre 2020) Chiudono molti hotel, crollo delle prenotazioni dopo l’estate boom. Forfait degli svizzeri Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 settembre 2020) Chiudono molti hotel, crollo delle prenotazioni dopo l’estate boom. Forfait degli svizzeri

petergomezblog : #Conte: “#Capitalismo #neoliberista inadeguato di fronte alle crisi, economia vada di pari passo con giustizia soci… - fattoquotidiano : Conte: “Capitalismo neoliberista inadeguato di fronte alle crisi, economia vada di pari passo con giustizia sociale” - fattoquotidiano : ASSALTO AL REDDITO Conte apre alle modifiche: inasprite le sanzioni. Finora, in una fase di crisi, un quarto dei be… - SaveChildrenIT : RT @radio3mondo: Il nostro #[podcast di oggi: dalle proteste in #Egitto contro Al Sisi, le prime da tempo e che sono scoppiate nelle aree r… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: ASSALTO AL REDDITO Conte apre alle modifiche: inasprite le sanzioni. Finora, in una fase di crisi, un quarto dei benef… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi alle La crisi alle frontiere frena i turisti, in Liguria piovono disdette e rinunce Il Secolo XIX Il sottosegretario Villarosa al fianco del turismo organizzato. Speriamo

Mi prendo la responsabilità di fare da tramite con il Governo per superare assieme questa crisi, e mi sembra che fino ad oggi sono stato di parola nel cercare di venire incontro alle vostre richieste» ...

Usa 2020, Trump-Biden al rush finale: stanotte primo dibattito tv

Roma, 29 set. (askanews) - Due visioni completamente diverse sulla gestione del 'potere' e una campagna elettorale segnata come mai, nella ...

Mi prendo la responsabilità di fare da tramite con il Governo per superare assieme questa crisi, e mi sembra che fino ad oggi sono stato di parola nel cercare di venire incontro alle vostre richieste» ...Roma, 29 set. (askanews) - Due visioni completamente diverse sulla gestione del 'potere' e una campagna elettorale segnata come mai, nella ...