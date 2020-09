Juventus, ritorno di fiamma per Draxler: Douglas Costa possibile contropartita? (Di sabato 26 settembre 2020) Andrea Pirlo e i suoi sono totalmente concentrati sulla sfida di domani sera all’Olimpico contro la Roma, nel frattempo però la società continua a lavorare in ottica mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico della Juventus. Molto dipenderà dal mercato in uscita, in particolare dalla cessione di Douglas Costa, necessaria per abbassare il … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Andrea Pirlo e i suoi sono totalmente concentrati sulla sfida di domani sera all’Olimpico contro la Roma, nel frattempo però la società continua a lavorare in ottica mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico della. Molto dipenderà dal mercato in uscita, in particolare dalla cessione di, necessaria per abbassare il … L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ritorno Claudio Marchisio a Fanpage.it: “Ritorno alla Juventus? Vedremo. Dybala da Pallone d’Oro” Sport Fanpage Spezia, centenario pieno di entusiasmo

A La Spezia si dice: “A tüto gh'è remedio, fea che a l'osso der colo”. Tradotto: c’è rimedio a tutto, tranne alla morte (l’osso del collo). C’è rimedio a una sconfitta per 2-0 nell’andata della semifi ...

Pirlo: “Il caso Suarez non ci ha toccati, Dzeko purtroppo sarà un avversario”

TORINO - Il possibile rientro di Dybala, il ritorno di Morata. La Juve di Pirlo va all’Olimpico per la trasferta contro la Roma di Dzeko, rimasto nella Capitale dopo la trattativa sfumata con i bianco ...

