Juventus, Pistocchi punge i bianconeri: “Elkann non è contento, speso un miliardo senza vincere in Europa” (FOTO) (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo affondo di Maurizio Pistocchi contro la Juventus. Su Twitter il giornalista è infatti tornato a parlare dei bianconeri: “John Elkann non è contento della gestione della Juve – scrive Pistocchi – Tre aumenti di capitale in dieci anni, sostenuti da Exor, un miliardo di euro speso e nessun successo in Europa. Rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. In borsa la Juve ha perso il 27,62% in un anno. Buonanotte.” Il tweet di Pistoccchi Mi dicono che John Elkann non sia contento della gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1 miliardo di € speso e nessun successo in Europa,rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. E in Borsa la ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo affondo di Mauriziocontro la. Su Twitter il giornalista è infatti tornato a parlare dei: “John Elkann non èdella gestione della Juve – scrive– Tre aumenti di capitale in dieci anni, sostenuti da Exor, undi euroe nessun successo in Europa. Rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. In borsa la Juve ha perso il 27,62% in un anno. Buonanotte.” Il tweet di Pistoccchi Mi dicono che John Elkann non siadella gestione della Juve: 3 aumenti di capitale in 10 anni- sostenuti da Exor-1di €e nessun successo in Europa,rapporti illeciti con gli ultras, il caso-Suarez. E in Borsa la ...

