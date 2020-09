Juventus | Pirlo | “Morata quello che cercavamo Scudetto? Si parte tutti da zero…”

(Di sabato 26 settembre 2020) Conferenza stampa di vigilia per Andrea, allenatore della, in vista della gara dell’Olimpico contro la Roma. Il neo tecnico bianconero affronterà la sua seconda gara ufficiale alla guida del club dopo il successo dell’esordio in campionato contro la Sampdoria.Roma-, parlacaption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454"(twitter)/caption"Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio della passata perché stiamo aumentando i carichi. I ragazzi rispondono bene”, ha esordito. E poi sull’arrivo di Morata: "É un giocatore che conoscevo, ci ho giocato insieme, ha le caratteristiche che, quelle di attaccare la profondità. Conoscevamo ...

