Juventus, l'ex allenatore boccia il tridente: il motivo (Di sabato 26 settembre 2020) Andrea Pirlo non ha in mente soltanto il 3-5-2 ma anche un eventuale passaggio al 4-3-3. In molti, infatti, si stanno chiedendo se in campo si potrà osservare il tanto desiderato tridente composto da Ronaldo Dybala e Morata. L'ex allenatore bianconero, Fabio Capello, ha parlato di questa possibilità mostrando tutto il suo scetticismo. Un attacco del genere, secondo il tecnico, necessita di un reparto difensivo quasi perfetto e di un collettivo disposto al sacrificio. Juventus: le parole di Capello sul tridente "Non so come farà giocare questa squadra Pirlo, ha abbondanza, forse manca qualcosa in difesa in attesa degli infortunati, ma è un giocatore che mi è sempre piaciuto perché è un giocatore intelligente. Giocare insieme a Dybala e Ronaldo? Sì ...

