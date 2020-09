Juventus, Cobolli Gigli: “Caso Suarez? Presto per giudizi. Sono entusiasta per Pirlo in panchina” (Di sabato 26 settembre 2020) Intervenuto a Centro Suono Sport, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha detto la sua sui recenti sviluppi in casa bianconera, a cominciare dall’ormai noto Caso Suarez. “E’ ancora Presto per dare giudizi – spiega – Spero che le intercettazioni che condannerebbero la Juventus si rivelino Presto infondate, altrimenti sarebbe una grave macchia sulla società. Mi auguro che non ci sia stata superficialità da parte della dirigenza.” In merito invece all’arrivo di Andrea Pirlo in panchina, Cobolli Gigli afferma: “Sono entusiasta di questo nuovo progetto, Pirlo deve dimostrare ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Intervenuto a Centro Suono Sport, l’ex presidente dellaGiovanniha detto la sua sui recenti sviluppi in casa bianconera, a cominciare dall’ormai noto Caso. “E’ ancoraper dare– spiega – Spero che le intercettazioni che condannerebbero lasi rivelinoinfondate, altrimenti sarebbe una grave macchia sulla società. Mi auguro che non ci sia stata superficialità da parte della dirigenza.” In merito invece all’arrivo di Andreain panchina,afferma: “di questo nuovo progetto,deve dimostrare ...

sportface2016 : #Juventus Le parole dell'ex presidente Cobolli Gigli sul caso #Suarez e sul progetto #Pirlo - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Giovanni Cobolli Gigli (ex presidente Juventus): “Entusiasta del nuovo progetto Juve, Pirlo incarna spirito giusto. Alle… - TUTTOJUVE_COM : Giovanni Cobolli Gigli (ex presidente Juventus): “Entusiasta del nuovo progetto Juve, Pirlo incarna spirito giusto.… - Francesco_DeF : Gli spettri di Cobolli Gigli, Blanc e Zaccone si aggirano per la sede della #Juventus - Notiziedi_it : Cobolli Gigli: “Pirlo ha riportato la juventinità alla Juventus. Sarri? Mi infastidiva” -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cobolli Cobolli Gigli: "Pirlo ha riportato la juventinità alla Juventus. Sarri? Mi infastidiva" 90min Cobolli Gigli: "Pirlo ha riportato la juventinità alla Juventus. Sarri? Mi infastidiva"

Maurizio Sarri, nonostante la vittoria dello Scudetto, non era amato dalla tifoseria della Juventus. Nel corso dell'ultima annata calcistica, il mister toscano è stato duramente contestato. L'accusa p ...

Cobolli Gigli a RBN: "Calciopoli, assurdo che sia sparito il faldone dell'Inter. Pirlo ha riportato juventinità"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso de ‘La Juve del lunedì’, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha commentato così le news più calde in casa bianconera: “Se mi di ...

Maurizio Sarri, nonostante la vittoria dello Scudetto, non era amato dalla tifoseria della Juventus. Nel corso dell'ultima annata calcistica, il mister toscano è stato duramente contestato. L'accusa p ...Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso de ‘La Juve del lunedì’, l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha commentato così le news più calde in casa bianconera: “Se mi di ...