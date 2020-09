Juventus, Cobolli Gigli: “Caso Suarez? Leggo delle intercettazioni, spero che…” (Di sabato 26 settembre 2020) E’ stata una settimana movimentata per la Juventus. Dopo il fischio finale del match contro la Sampdoria, la società ha dovuto fare i conti prima con la vicenda Dzeko, poi con quella del ritorno di Alvaro Morata ed infine con quella legata all’esame di italiano di Luis Suarez. Occorre precisare che la società bianconera conterebbe relativamente per quanto riguarda la vicenda Pistolero, ma parecchi organi di stampa avrebbero sollevato un polverone citando nomi importanti facenti parte del mondo Juventus. Avvocati ed esperti di diritto sportivo hanno spiegato a più riprese che allo stato attuale delle cose il club non rischia nulla, siccome non risulterebbe indagato alcun tesserato della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Draxler bianconero: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 26 settembre 2020) E’ stata una settimana movimentata per la. Dopo il fischio finale del match contro la Sampdoria, la società ha dovuto fare i conti prima con la vicenda Dzeko, poi con quella del ritorno di Alvaro Morata ed infine con quella legata all’esame di italiano di Luis. Occorre precisare che la società bianconera conterebbe relativamente per quanto riguarda la vicenda Pistolero, ma parecchi organi di stampa avrebbero sollevato un polverone citando nomi importanti facenti parte del mondo. Avvocati ed esperti di diritto sportivo hanno spiegato a più riprese che allo stato attualecose il club non rischia nulla, siccome non risulterebbe indagato alcun tesserato della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Draxler bianconero: ...

junews24com : Cobolli Gigli: «Entusiasta di Pirlo, Sarri non si è mai sentito juventino» - - Dalla_SerieA : Juve, Cobolli Gigli: 'Pirlo mi entusiasma. Sarri scelta errata, non è mai stato juventino' -… - lupogdg : Nel 2006 loro erano i presidenti della Juventus. Cobolli e Gigli. Noi non dimenticheremo mai. - sportface2016 : #Juventus Le parole dell'ex presidente Cobolli Gigli sul caso #Suarez e sul progetto #Pirlo - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Giovanni Cobolli Gigli (ex presidente Juventus): “Entusiasta del nuovo progetto Juve, Pirlo incarna spirito giusto. Alle… -