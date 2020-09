Juve-Roma, i convocati di Pirlo: ok Morata e Dybala (Di sabato 26 settembre 2020) TORINO - Sono 23 i calciatori convocati da Andrea Pirlo per la gara della Juve di domani, in programma domani sera all'Olimpico, ore 20.45, contro la Roma . Buone notizie per il tecnico e i tifosi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) TORINO - Sono 23 i calciatorida Andreaper la gara delladi domani, in programma domani sera all'Olimpico, ore 20.45, contro la. Buone notizie per il tecnico e i tifosi ...

juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Eye On... ?? Focus sui nostri avversari di domani! - juventusfc : A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? - ivan_miranda26 : RT @juventusfc: Eye On... ?? Focus sui nostri avversari di domani! - ivan_miranda26 : RT @juventusfc: A tra poco! ??? Le parole di Mister @Pirlo_official LIVE qui, su @JuventusTV ?? -