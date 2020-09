Italia Sì, ospiti puntata 26 settembre 2020: Desire e Jacopo, Adele, il Mago Gabriele e nonna Anna (Di sabato 26 settembre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 26 settembre 2020 Nella terza puntata vedremo Desire Capaldo e Jacopo Mastrangelo: una storia di musica ed echi del lockdown. Poi, il crollo della Torre del porto di Genova: Adele ha vinto la sua battaglia per il figlio; e Giorgio, un robot molto utile, che pulisce il mare e recupera gli idrocarburi. E ancora, il gioco delle 3 carte non è reato dice la Cassazione: il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 26 settembre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 26Nella terzavedremoCapaldo eMastrangelo: una storia di musica ed echi del lockdown. Poi, il crollo della Torre del porto di Genova:ha vinto la sua battaglia per il figlio; e Giorgio, un robot molto utile, che pulisce il mare e recupera gli idrocarburi. E ancora, il gioco delle 3 carte non è reato dice la Cassazione: il ...

XFactor_Italia : In questo momento i giudici più belli del mondo sono ospiti dei nostri amici di @rtl1025 ?? #XF2020 - UnDueTreBlog : “Verissimo” – “Italia sì” – Ospiti e temi terza puntata di sabato 26 settembre 2020 - techeconomy2030 : RT @Radio1Rai: #RecoveryFund, le priorità per rilanciare l'Italia col #digitale. Ne parliamo alle 11 a @EtaBetaRadio1 con @MaxCerof, in occ… - EraTuttoScritto : RT @michele_geraci: Tra poco, 9:40 su @CoffeeBreakLa7 ospiti di @andrea_pancani parleremo di #Cina #USA #Elezioni #Trump per capire insiem… - Radio1Rai : #RecoveryFund, le priorità per rilanciare l'Italia col #digitale. Ne parliamo alle 11 a @EtaBetaRadio1 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti Sabato 26 settembre 2020, ospiti tv: Verissimo, Italia Sì, Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales Gossip e TV Coppa Italia, il Posillipo fuori a testa alta

NAPOLI – Obiettivo Coppa Italia purtroppo fallito per il Posillipo che però ne esce a testa alta: finisce 12-11, a favore dei padroni di casa della Telimar la seconda gara della prima giornata a Paler ...

Coronavirus: 26 nuovi positivi, 3 sono in provincia di Pesaro Urbino

“La sicurezza e la salute di clienti e personale, sono la nostra priorità”. È questo il messaggio che il direttivo di #Ristoritalia, l’associazione che riunisce gli imprenditori del mondo Ho.Re.Ca del ...

NAPOLI – Obiettivo Coppa Italia purtroppo fallito per il Posillipo che però ne esce a testa alta: finisce 12-11, a favore dei padroni di casa della Telimar la seconda gara della prima giornata a Paler ...“La sicurezza e la salute di clienti e personale, sono la nostra priorità”. È questo il messaggio che il direttivo di #Ristoritalia, l’associazione che riunisce gli imprenditori del mondo Ho.Re.Ca del ...