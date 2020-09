Italia e Usa insieme sulla Luna Ecco per fare cosa

(Di sabato 26 settembre 2020) Al nostro Paese tocca la collaborazione nel disegno e costruzione della navetta per l'alggio, dei moduli abitativi che sorgeranno, laboratori, uffici e spazi di vario tipo, e infine le telecomunicazioni con la Terra

luigidimaio : Importante partnership tra Italia e USA, nell'ambito della missione spaziale Artemis. È la prima intesa sottoscritt… - Agenzia_Ansa : Accordo #Italia - #Usa sull'esplorazione della #Luna. Il primo di un Paese europeo sul programma Artemis #ANSA… - fattoquotidiano : Spazio, firmato accordo tra Italia e Usa per la missione che riporterà l’uomo sulla Luna - divorex82 : RT @luigidimaio: Importante partnership tra Italia e USA, nell'ambito della missione spaziale Artemis. È la prima intesa sottoscritta dagli… - CARONTEII : RT @luigidimaio: Importante partnership tra Italia e USA, nell'ambito della missione spaziale Artemis. È la prima intesa sottoscritta dagli… -

