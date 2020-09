Irama e il significato nascosto dei suoi tatuaggi

(Di sabato 26 settembre 2020)nutre una vera e propria passione per i. Sul suo corpo ne sono impressi parecchi, ognuno dei quali ha unben preciso., ildeiBello, talentuoso e…con una grande passione per i! Stiamo parlando di Filippo Maria Fanti, in arte, vincitore della scorsa edizione di “Amici … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

canzoniweb : Crepe, Irama testo e significato nuovo singolo - babytomlison : @jadexhaz io non seguo irama infatti avrò ascoltato solo la ragazza con il cuore di latta ed ha un bellissimo signi… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama significato

Music Fanpage

Arriva in radio oggi "Crepe", la titletrack dell'Ep di Irama in grado di entrare nei primi posti in classifica Fimi. Un brano pubblicato lo scorso 28 agosto sulle piattaforme digitali, che insieme a " ...Ci ha fatto ballare quest'estate con "Mediterranea", brano salito velocemente in vetta a tutte le classifiche, e da venerdì 25 settembre ascolteremo in radio il suo nuovo singolo. Irama presenta "Crep ...