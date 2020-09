“Io vuole imparare italiano”. Nel libro di scuola il migrante parla così. L’editore si scusa (Di sabato 26 settembre 2020) Un testo scolastico di un importante gruppo editoriale include una vignetta che molti hanno considerato razzista. Ancora polemiche sul razzismo che infiammano i social: stavolta a suscitare una nuova polemica che ha come argomento l’integrazione degli extracomunitari è stata una vignetta, considerata razzista da molte persone che l’hanno vista sui social o sui libri … L'articolo “Io vuole imparare italiano”. Nel libro di scuola il migrante parla così. L’editore si scusa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 settembre 2020) Un testo scolastico di un importante gruppo editoriale include una vignetta che molti hanno considerato razzista. Ancora polemiche sul razzismo che infiammano i social: stavolta a suscitare una nuova polemica che ha come argomento l’integrazione degli extracomunitari è stata una vignetta, considerata razzista da molte persone che l’hanno vista sui social o sui libri … L'articolo “Ioitaliano”. Neldiilcosì. L’editore siproviene da leggilo.org.

repubblica : 'Io vuole imparare italiano bene'. Bufera sul manuale di seconda elementare: 'E' razzista' - teatrolafenice : ?? «Non è che io sia asociale, ma credo che se un artista vuole utilizzare il cervello per un lavoro creativo, 'auto… - 6000sardine : 'Io vuole impare italiano bene'! Questa è la #vignetta di un manuale di letture 'Le avventure di Leo' per la classe… - Napolitanteam : 'Io vuole imparare italiano bene', polemiche su libro di testo di seconda elementare razzista. Sarà modificato -… - RunPierwork13 : RT @Antonio79B: 'Io non sono una donna debole, sono una donna che sa quel che vuole, che lo ha sempre saputo'. Oggi nel 1973 moriva l'attr… -

