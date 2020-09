Inter-Fiorentina, Ribery sale in cattedra: assist geniale per il gol di Chiesa (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Classe 1983 e ancora una classe immensa. Franck Ribery si prende la scena a San Siro nel corso del secondo tempo di Inter-Fiorentina. Lo fa con due assist consecutivi: uno normale per il 2-2 momentaneo di Castrovilli, uno geniale per il vantaggio viola siglato da Federico Chiesa. Una sventagliata di trenta metri che ha tagliato in due la retroguardia nerazzurra. Destinatario Federico Chiesa che a tu per tu con Handanovic ha siglato il gol che riporta avanti la Fiorentina. Ma l’80% del gol è opera del genio di uno dei più grandi calciatori ad aver giocato in Serie A. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Classe 1983 e ancora una classe immensa. Francksi prende la scena a San Siro nel corso del secondo tempo di. Lo fa con dueconsecutivi: uno normale per il 2-2 momentaneo di Castrovilli, unoper il vantaggio viola siglato da Federico. Una sventagliata di trenta metri che ha tagliato in due la retroguardia nerazzurra. Destinatario Federicoche a tu per tu con Handanovic ha siglato il gol che riporta avanti la. Ma l’80% del gol è opera del genio di uno dei più grandi calciatori ad aver giocato in Serie A.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - Inter : ?? | VANTAGGIO FIORENTINA 63' - Assist profondo di Ribery per Chiesa che, a tu per tu con Handanovic, non sbaglia..… - tvdellosport : ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della… - ValdepenasDavid : RT @SoyCalcio_: LA foto. Inter 2-3 Fiorentina #InterFiorentina #SerieA - sr_aru : RT @SoyCalcio_: LA foto. Inter 2-3 Fiorentina #InterFiorentina #SerieA -