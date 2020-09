Inter-Fiorentina | Lautaro Martinez | “L’importante erano i tre punti”

goal : 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fi… - SquawkaNews : 04' Inter 0-1 Fiorentina 45+2' Inter 1-1 Fiorentina 52' Inter 2-1 Fiorentina 57' Inter 2-2 Fiorentina 63' Inter 2-3… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - nookieze2000 : RT @DiMarzio: #Inter, le parole di Antonio #Conte dopo il successo sulla #Fiorentina - MSLMutairi : RT @goal: 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fiorentina 87’ I… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Fiorentina

La Fiorentina perde nei minuti finali contro l'Inter dopo un'ottima prova di squadra. In rete per la squadra di Iachini Kouame, Castrovilli e Chiesa: chi è stato secondo voi il migliore in campo?Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell'Inter, commentando la vittoria contro la Fiorentina. "Stiamo lavorando sull'aspetto difensivo, sempre però andando in avanti per portare pressione sul loro ...