Inter-Fiorentina | la pazza esultanza del telecronista Filippo Tramontana VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) L’anticipo della seconda giornata di Serie A 2020/2021 traha certamente dato spettacolo. I nerazzurri si sono ritrovati sotto 2-3, ma in appena due minuti hanno segnato due gol che hanno poi consegnato loro la vittoria. A dare spettacolo non è stata solo la squadra di Antonio Conte, ma anche ildi 7Gold, che esaltato dal match ha dato libero sfogo alle sue emozioni. In alto le immagini della divertente reazione del giornalista.