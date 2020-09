Inter-Fiorentina | Iachini | “A “San Siro” con personalità e mentalità giusta Vlahovic? Pagato dazio a livello psicologico”

Leggi su mediagol

(Di sabato 26 settembre 2020) Lacade a "San Siro".Buona la prima per l', che batte la viola in rimonta nella gara d'esordio in campionato. Decisiva la rete di D'Ambrosio che beffa i gigliati nel finale. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico dellaGiuseppevenuto ai microfoni di "DAZN"."Siamo venuti con personalità e mentalità, giocando per fare gol. Abbiamo avuto occasioni già di essere 0-2 nel primo tempo, e se lasci qualche sbavatura all'ti può sempre colpire. Non abbiamo comunque mollato, ribaltando il risultato per fare bottino pieno: potevamo essere 4-2 e su qualche ingenuità abbiamo purtroppo perso questa partita. Ai punti già un pareggio ci stava stretto per le situazioni che abbiamo ...