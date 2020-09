Inter-Fiorentina diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 settembre 2020)si gioca questa sera sabato 26 settembre alle 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Dopo aver saltato il debutto in campionato, la squadra nerazzurra affronta quello che sarà il suo primo verodi stagione in Italia. La Viola, invece, arriva dal successo alla prima uscita ottenuto contro il Torino. Ci si attende una garaessante a San Siro con tanto di pubblico vista la possibilità di far entrare fino a 1000 persone allo stadio., le probabili formazionicaption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="513" Lukaku (getty images)/captionNon ci dovrebbero essere sorprese di formazione in entrambe le squadre. L'si affida ad Handanovic in porta, D'Ambrosio, Bastoni e Kolarov in difesa. Hakimi e Perisic ...