Inter-Fiorentina 4-3 | le pagelle di CalcioWeb | Ribery incanta | Vlahovic spreca e viene punito FOTO

(Di sabato 26 settembre 2020), ledi– L’rimonta lanel finale e trova i primi tre punti della stagione. Partita divertente e ricca di emozioni. Apre le marcature Kouamé dopo soli 4′ su assist di. L’reagisce e trova il pari allo scadere del primo tempo con Lautaro Martinez. Ad inizio ripresa la squadra di Conte ribalta il punteggio con un tiro di Lautaro destinato fuori, ma deviato nella propria porta da Ceccherini. La viola non si arrende e trova il pari con Castrovilli, autore di una prestazione sontuosa e va nuovamente in vantaggio con il gol di Chiesa, su assist dell’immenso, applaudito anche dai tifosi dell’alla sua ...

CRONACA INTER-FIORENTINA – Sul fronte formazioni ufficiali Antonio Conte schiera l’Inter col modulo 3-4-1-2 molto offensivo. Infatti sulle fasce ci sono Young a destra e Perisic a sinistra, con Erikse ...I circa 1000 spettatori presenti a San Siro per Inter-Fiorentina ricorderanno a lungo questa partita. E non solo per il rocambolesco 4-3 finale. Prima ancora lo faranno per la fortuna di essere presen ...