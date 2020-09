Inter-Fiorentina (26 settembre ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, out Hakimi, gioca Eriksen (Di sabato 26 settembre 2020) L’Inter esordisce in campionato a San Siro contro la Fiorentina di Iachini e introduce una settimana impegnativa nella quale giocherà sul campo del Benevento nel recupero della prima giornata e poi all’Olimpico contro la Lazio. Una partenza lanciata candiderebbe la squadra di Conte come prima avversaria della Juve in ottica scudetto e il primo ostacolo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 26 settembre 2020) L’esordisce in campionato a San Siro contro ladi Iachini e introduce una settimana impegnativa nella quale giocherà sul campo del Benevento nel recupero della prima giornata e poi all’Olimpico contro la Lazio. Una partenza lanciata candiderebbe la squadra di Conte come prima avversaria della Juve in ottica scudetto e il primo ostacolo … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - tvdellosport : ?? #Commisso a #Sportitalia: “L’#Inter è la squadra più forte d’Italia” ???? Le parole del presidente della… - DiMarzio : Dal cambio di ruolo all'idolo #Xavi. Le parole di #Sensi - MMolella : Inter vs Fiorentina #SerieA #ForzaInter - sportli26181512 : Inter-Fiorentina, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: A San Siro esordio in campionato per i nerazzur… -