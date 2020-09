Inter, Conte: “Non siamo ancora equilibrati ma ci stiamo lavorando” (Di sabato 26 settembre 2020) L'Inter determinata fino in fondo, e vincente ha battuto la Fiorentina nel finale. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, commenta così a DAZN il 4-3 ottenuto in rimonta sulla Fiorentina: "I tre punti sono importanti, però è giusto fare le esatte valutazioni: c'è l'aspetto positivo di aver fatto quattro gol e aver creato tante situazioni per realizzarne altri. Dragowski è stato molto bravo, la nostra fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina: portavamo tanti uomini in attacco, ma non siamo stati così bravi a prepararci per le loro ripartenze. I ragazzi sanno che dobbiamo migliorare: si attacca con un certo numero di uomini e si difende con altrettanti, l'equilibrio è alla base di tutto se si vogliono fare campionati importanti -riporta tmw.com-. Vogliamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) L'determinata fino in fondo, e vincente ha battuto la Fiorentina nel finale. Il tecnico nerazzurro Antonio, commenta così a DAZN il 4-3 ottenuto in rimonta sulla Fiorentina: "I tre punti sono importanti, però è giusto fare le esatte valutazioni: c'è l'aspetto positivo di aver fatto quattro gol e aver creato tante situazioni per realizzarne altri. Dragowski è stato molto bravo, la nostra fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina: portavamo tanti uomini in attacco, ma nonstati così bravi a prepararci per le loro ripartenze. I ragazzi sanno che dobbiamo migliorare: si attacca con un certo numero di uomini e si difende con altrettanti, l'equilibrio è alla base di tutto se si vogliono fare campionati importanti -riporta tmw.com-. Vogliamo ...

