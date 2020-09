Inquietudini della coscienza puritana in un racconto di Louisa May Alcott

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 27 settembre 2020) Pubblicato in forma anonima daMaysu uno dei quotidiani di Frank Leslie nel 1863, cinque anni prima dell’uscita di Piccole donne, ilUn sussurro nel buio riappare per la cura di Alessandra Calanchi (Galaad, pp. 144, € 12,00) che già ne aveva fatto uscire una edizione in Stanze segrete, insieme a Maurizio Ascari. Di ascendenza britannica, il genere di questopopolare non disperse gli originari elementi di detection una volta approdato nelle manigiovane … Continua L'articolo proviene da il manifesto.