Inps: Tridico, stipendio aumentato di quasi 100 mila euro. Il centrodestra: dimissioni subito (Di sabato 26 settembre 2020) Tridico, presidente Inps, non ha brillato per i ritardi sul pagamento della cig, per il caos delle partite iva e le critiche per la gestione dei cosiddetti furbetti del bonus, ma ora esagera ottenendo uno stipendio stellare grazie a un decreto firmato in agosto dalla ministra del lavoro, Nunzia Catalfo e dal colelga dell'economia, Roberto Gualtieri: da 62 mila a 150 mila euro l'anno Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020), presidente, non ha brillato per i ritardi sul pagamento della cig, per il caos delle partite iva e le critiche per la gestione dei cosiddetti furbetti del bonus, ma ora esagera ottenendo unostellare grazie a un decreto firmato in agosto dalla ministra del lavoro, Nunzia Catalfo e dal colelga dell'economia, Roberto Gualtieri: da 62a 150l'anno

matteosalvinimi : INPS, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliai… - AnnalisaChirico : Poiché eccelle nel proprio ruolo, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza all’italiana e presidente Inp… - Giorgiolaporta : In pieno lockdown, mentre gli italiani non ricevevano la #cassaintegrazione e non sapevano come mangiare, #Tridico… - AristarcoScann1 : RT @MaurizioAlba: #Tridico si raddoppia lo stipendio e la #Castelli alla spending review per migliorare efficacia ed efficienza dellla spes… - scream78 : RT @lucianocapone: Una volta all'Anpal e all'Inps c'era la 'casta' della Bocconi: Maurizio Del Conte (rimborsi: 20 mila euro) e Tito Boeri… -