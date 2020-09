Incidente per Fedez, il rapper finisce in stampelle: Chiara Ferragni lo cura in un modo bizzarro (FOTO) (Di sabato 26 settembre 2020) In queste ore il rapper Fedez ha fatto spaventare un po’ i suoi fan in quanto ha avuto un Incidente. Stando alla ricostruzione dei fatti di quanto accaduto, pare che il marito di Chiara Ferragni sia caduto durante una partita a basket. Adesso è costretto a stare a riposo con il piede fasciato e con le stampelle. Sua moglie, però, non avendo ghiaccio in casa per far sgonfiare la caviglia, ha deciso di adoperare un metodo un po’ ambiguo utilizzando il minestrone. Vediamo in cosa consiste e quali sono le condizioni attuali del cantante. L’Incidente di Fedez e le cure di Chiara Fedez e Chiara Ferragni sono molto attivi sui social, pertanto, non è stato ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 26 settembre 2020) In queste ore ilha fatto spaventare un po’ i suoi fan in quanto ha avuto un. Stando alla ricostruzione dei fatti di quanto accaduto, pare che il marito disia caduto durante una partita a basket. Adesso è costretto a stare a riposo con il piede fasciato e con le. Sua moglie, però, non avendo ghiaccio in casa per far sgonfiare la caviglia, ha deciso di adoperare un metodo un po’ ambiguo utilizzando il minestrone. Vediamo in cosa consiste e quali sono le condizioni attuali del cantante. L’die le cure disono molto attivi sui social, pertanto, non è stato ...

antoniospadaro : La Chiesa deve essere come Dio: sempre in uscita. Quando la Chiesa non è in uscita si ammala di tante malattie. È v… - emergenzavvf : #Bologna, simulato l’incidente di un aereo in fase di atterraggio, salvate dai #vigilidelfuoco 18 persone, tra pass… - Mariate48641882 : RT @antoniospadaro: La Chiesa deve essere come Dio: sempre in uscita. Quando la Chiesa non è in uscita si ammala di tante malattie. È vero… - Provinciagranda : #incidentemonfortealba #omicidiostrdale Monforte d'Alba: arrestato per omicidio stradale il responsabile dell'incid… - F1WEBit : #F1 #appuntidicorsa #26settembre Nel 2004 si corre il primo GP di Cina: #Schumacher per omaggio al paese ha un dra… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per Mondiali di Ciclismo Imola, incidente per la Dygert: schianto contro il guard rail e volo nel fossato Sport Fanpage Auto sbanda e finisce in un dirupo, morto un uomo

Un uomo Daniel Villella, di 39 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, mentre nella zona imperversava un temporale, sulla strada che da Marcellinara conduce ad Amato, nel Catanzar ...

Incidenti stradali: Marcellinara, v39enne auto finisce in dirupo, morto conducente

MARCELLINARA (CZ), 26 SET - Un uomo Daniel Villella, di 39 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, mentre nella zona imperversava un temporale, sulla strada che da Marcellinara co ...

Un uomo Daniel Villella, di 39 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, mentre nella zona imperversava un temporale, sulla strada che da Marcellinara conduce ad Amato, nel Catanzar ...MARCELLINARA (CZ), 26 SET - Un uomo Daniel Villella, di 39 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, mentre nella zona imperversava un temporale, sulla strada che da Marcellinara co ...