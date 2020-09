In Italia 3,3 milioni di lavoratori in nero. L’allarme della Cgia: «Rischiamo un boom a causa del Coronavirus» (Di sabato 26 settembre 2020) L’onda lunga del Coronavirus provocherà un «esercito di lavoratori in nero». A stimarlo è uno studio della Confederazione Generale Italiana degli Artigiani (Cgia) pubblicato oggi, 26 settembre, che parla di una vera e propria «esplosione» di occupati irregolari. «In Italia ci sono oltre 3,3 milioni di occupati in nero», si legge nel report. «Questo esercito di “invisibili” ogni giorno si reca nei campi, nei cantieri edili, nelle fabbriche o nelle case degli Italiani per prestare la propria attività lavorativa. E produce 78,7 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso». La questione è legata a doppio filo ai dati ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) L’onda lunga delprovocherà un «esercito diin». A stimarlo è uno studioConfederazione Generalena degli Artigiani () pubblicato oggi, 26 settembre, che parla di una vera e propria «esplosione» di occupati irregolari. «Inci sono oltre 3,3di occupati in», si legge nel report. «Questo esercito di “invisibili” ogni giorno si reca nei campi, nei cantieri edili, nelle fabbriche o nelle case deglini per prestare la propria attività lavorativa. E produce 78,7 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso». La questione è legata a doppio filo ai dati ...

InnovazioneGov : ??Ci sono 6.4 milioni di buone ragioni per scaricare subito @immuni_app. La prima? Immuni vi aiuta a proteggere i vo… - AzzolinaLucia : Ad oggi abbiamo distribuito più di 135 milioni di mascherine nelle scuole di tutta Italia. Su questo nuovo sito pot… - matteosalvinimi : Il grido d'allarme di mamme e papà preoccupati per il futuro dei loro figli, e come loro milioni di famiglie in tut… - xblunotte : RT @marielSiviglia: L' Italia oramai ha scelto di prendere come modello la Cina comunista di XiJinping, con la complicità dello stato del V… - EEspulsi : RT @vittorio_vento: @matteosalvinimi Aumentarsi lo stipendio, e meglio che rubare, tipo 49 milioni, 3 commercialisti, Mose, ospedale fiera,… -