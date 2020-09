In anticipo il Huawei P Smart 2021 e il prezzo già convince (Di sabato 26 settembre 2020) Per quanto il 2020 non sia ancora finito il Huawei P Smart 20202 è già tra noi. Il device di fascia media fa la sua comparsa in Europa in questa ultima parte di settembre anche se in un unico paese, ossia l’Austria, almeno per il momento. La sua distribuzione procederà presto altrove, anche dalle nostre parti, motivo per il quale sarebbe meglio iniziare a conoscere i suoi punti di forza, La prima cosa da dire è che, lato design, il Huawei P Smart Plus 2021 è il primo del produttore con la fotocamera anteriore integrata al centro del display, in stile Samsung Galaxy per intenderci. Lo schermo è da 6.7 pollici e con risoluzione Full HD. La dotazione hardware prevede il nuovo chip Kirin 710A prodotto direttamente in Cina. Il device può contare su 4 ... Leggi su optimagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Per quanto il 2020 non sia ancora finito il20202 è già tra noi. Il device di fascia media fa la sua comparsa in Europa in questa ultima parte di settembre anche se in un unico paese, ossia l’Austria, almeno per il momento. La sua distribuzione procederà presto altrove, anche dalle nostre parti, motivo per il quale sarebbe meglio iniziare a conoscere i suoi punti di forza, La prima cosa da dire è che, lato design, ilPlusè il primo del produttore con la fotocamera anteriore integrata al centro del display, in stile Samsung Galaxy per intenderci. Lo schermo è da 6.7 pollici e con risoluzione Full HD. La dotazione hardware prevede il nuovo chip Kirin 710A prodotto direttamente in Cina. Il device può contare su 4 ...

A breve Washington annuncerà un'alleanza siglata col Regno Unito per cooperare alla ricerca e allo sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale. L’amministrazione Trump a breve annuncerà un accord ...

Il brevetto di un nuovo Huawei pieghevole anticipa parte di Mate X2

