Il Podcast di Radio3 sui migranti senza nome morti nel Mediterraneo vince il Prix Italia

Non un Podcast di politica o cronaca nera, ma quello dedicato al Laboratorio di antropologia e odontologia dell'Università di Milano ed al suo tentativo, ancora in corso, di dare un nome alle vittime di una delle più gravi stragi del Mediterraneo avvenute negli ultimi anni. Rai Radio3 ha vinto il 72° Prix Italia, il più importante premio internazionale per le produzioni radiotelevisive, nella categoria Radio Documentary and Reportage con Labanof. Corpi senza nome dal fondo del Mediterraneo, il primo Podcast originale prodotto interamente da Rai Radio3. Labanof ha anche ottenuto la menzione speciale della Giuria del Premio Speciale in Onore del Presidente della ...

