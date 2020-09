Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28 settembre-2 ottobre: il ritorno di Nicoletta (Di sabato 26 settembre 2020) I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore saranno molto movimentati. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 28 settembre al 2 ottobre, rivelano che Nicoletta tornerà a Milano con la piccola Margherita dopo la fine del suo matrimonio con Cesare. Nel frattempo, Marta e Vittorio ritrovano la madre naturale della piccola Anna, la quale ribadirà la sua intenzione di non riprendere la bambina con sé anche se in seguito cambierà idea e deciderà di farla battezzare con i Conti come padrini. Poco dopo, Federico scoprirà che anche Silvia ha tradito Luciano e disilluso dall’amore lascerà Roberta mentre Cosimo troverà il coraggio di dire a Riccardo che è stato lui a mandare a monte il suo piano ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 settembre 2020) I prossimi episodi de Ilsaranno molto movimentati. Lerelative alle puntate in onda dal 28al 2, rivelano chetornerà a Milano con la piccola Margherita dopo la fine del suo matrimonio con Cesare. Nel frattempo, Marta e Vittorio ritrovano la madre naturale della piccola Anna, la quale ribadirà la sua intenzione di non riprendere la bambina con sé anche se in seguito cambierà idea e deciderà di farla battezzare con i Conti come padrini. Poco dopo, Federico scoprirà che anche Silvia ha tradito Luciano e disilluso dall’amore lascerà Roberta mentre Cosimo troverà il coraggio di dire a Riccardo che è stato lui a mandare a monte il suo piano ...

