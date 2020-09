Il padre si getta tra le fiamme | il figlio 15enne si è dato fuoco | condizioni disperate

Calbu1Valentino : Rimini: ieri, padre 35enne muore di overdose. Oggi, 13enne si getta dal 3° piano. Perché odiamo così tanto la vita? R.I.P. ?? - ilmeteoit : #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: ogni giorno questo #PADRE si #GETTA nel #Fiume #ADDA per un incredibile #MOTIVO. Ecco QUA… -

Ultime Notizie dalla rete : padre getta

CheNews.it

Oltre al danno, la beffa. Non solo è rimasto ferito durante una sparatoria in un negozio, nel tentativo di proteggere i suoi bambini di 6, 5 e 2 anni. Quando è uscito dall'ospedale, ha scoperto che lo ...È morto Lucky, il cane anziano e malato gettato vivo in un bidone dell'immondizia Era stato trovato da un passante qualche giorno fa in un strada isolata sulla Sarzanese, l'Associazione Amici Animali ...