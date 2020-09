Il Movimento non è morto. La scissione non è realistica. Parla il vicecapogruppo M5S alla Camera, Ricciardi: “Serve una struttura riconosciuta democraticamente” (Di sabato 26 settembre 2020) Onorevole Riccardo Ricciardi (M5S), dopo l’assemblea dei Parlamentari del Movimento di giovedì, l’iter verso gli Stati generali si preannuncia un percorso lungo o, almeno, non immediato come alcuni tra voi auspicavano. La strada imboccata è quella giusta? “Un percorso non è giusto se lungo o breve: deve avere i tempi necessari. Quando ristrutturi una casa, sai che lo fai oggi e magari ci rimetterai mano tra anni non tra mesi. Quindi non puoi fare piccoli aggiustamenti ma sostanziali cambiamenti. E per quelli ci vuole una discussione approfondita”. Meglio un capo politico o una guida collegiale e perché? “Il tema è che competenze ha l’organo decisore. Se un capo politico, o portavoce nazionale o coordinatore, ha contrappesi decisionali bilanciati può funzionare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Onorevole Riccardo(M5S), dopo l’assemblea deimentari deldi giovedì, l’iter verso gli Stati generali si preannuncia un percorso lungo o, almeno, non immediato come alcuni tra voi auspicavano. La strada imboccata è quella giusta? “Un percorso non è giusto se lungo o breve: deve avere i tempi necessari. Quando ristrutturi una casa, sai che lo fai oggi e magari ci rimetterai mano tra anni non tra mesi. Quindi non puoi fare piccoli aggiustamenti ma sostanziali cambiamenti. E per quelli ci vuole una discussione approfondita”. Meglio un capo politico o una guida collegiale e perché? “Il tema è che competenze ha l’organo decisore. Se un capo politico, o portavoce nazionale o coordinatore, ha contrappesi decisionali bilanciati può funzionare ...

