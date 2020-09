Il maltempo si sposta al Sud | forte vento ribalta container nel porto di Gioia Tauro | allagamenti a Potenza

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 26 settembre 2020) Ilha iniziato a colpire il Sud Italia già dalla notte con piogge e forti venti. Aldi, in Calabria, le forti raffiche dihannoto is depositati sulle banchine. Ilha anche danneggiato tetti, sradicato alberi e staccato insegne pubblicitarie. Secondo quanto detto all’AGI dal sindaco Aldo Alessio, che sta compiendo una ricognizione in citta’, non ci sono danni a persone. Da ieri, su gran parte del territorio calabrese, e’ in vigore l’allerta arancione. Sono circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco ae in provincia, da ieri mattina e per tutta la notte, per glie i danni provocati dalle forti ...