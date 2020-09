Il Governo vara il super-bonus da 3mila euro A chi spetta e come ottenerlo

(Di sabato 26 settembre 2020)Cashback, il premio arriva fino aper chi paga con la carta Fino aper coloro che utilizzeranno la carta per le proprie spese. In un’intervista a la Stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegatofunzionerà il piano cashback elaborato dalper contrastare l’evasione fiscale. Il cashback (rimborso del 10% su quanto speso con la carta) partirà dall’1 dicembre 2020 e prevede rimborsi fino a 300all’anno. Ma, oltre al rimborso del 10%, arriva anche uncashback “fino a” ai primi 100mila cittadini che avranno passato più volte la carta per i propri acquisti a prescindere dalla ...

