“Il giorno sbagliato”, con Russel Crowe. Quando la vita ti gira le spalle all’improvviso (Di sabato 26 settembre 2020) Cosa può succedere Quando la vita ti gira le spalle e diventi sconnesso (Unhinged) da una realtà che non ti rileva più? È il tema del thriller – “Il giorno sbagliato” – con molta action e palate di splatter che vede protagonista il disoccupato e divorziato Tom Cooper (Russel Crowe) un uomo disperato che uccide l’ex moglie ed il nuovo compagno e ne brucia la casa. È un lunedì come tanti nella grande metropoli e Rachel Hunter (Caren Pistorius) è una mamma che deve fare quadrare i conti, con un figlio Kyle (Gabriel Bateman) da portare a scuola ed un ex marito che la secuta giudiziariamente per avere la casa dove vive. Caren è una parrucchiera che perde la sua principale cliente e che ad ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Cosa può succederelatilee diventi sconnesso (Unhinged) da una realtà che non ti rileva più? È il tema del thriller – “Ilsbagliato” – con molta action e palate di splatter che vede protagonista il disoccupato e divorziato Tom Cooper () un uomo disperato che uccide l’ex moglie ed il nuovo compagno e ne brucia la casa. È un lunedì come tanti nella grande metropoli e Rachel Hunter (Caren Pistorius) è una mamma che deve fare quadrare i conti, con un figlio Kyle (Gabriel Bateman) da portare a scuola ed un ex marito che la secuta giudiziariamente per avere la casa dove vive. Caren è una parrucchiera che perde la sua principale cliente e che ad ...

