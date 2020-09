Il delirio di Renzi dopo le regionali | “Per Iv grande successo Presto saremo il secondo partito”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 settembre 2020) Fermi tutti, l’analisi delleva rivista di sana pianta. C’è un vincitore che nessuno ha considerato nel modo adeguato, ma che – stando a quanto sostiene – da questo voto prende il volo per diventare forza maggioritaria nel Paese: più della Lega, più di FdI, più del M5S. È Matteo, che dalla Campania candida la sua Italia Viva a diventare “partito della coalizione”. Il gioco delle tre carte diLa Campania, in effetti, ha regalato aun rincuorante 7,4%. Ma è l’unico risultato di cui vantarsi, perché per il resto Italia Viva ha preso batoste su batoste. Benché il “Bomba” si vanti di aver raggiunto il 5,1% a livello nazionale, ben oltre quanto pronosticato, la ...