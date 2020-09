Il Cts boccia la riapertura degli stadi al 25% (Di sabato 26 settembre 2020) No a ulteriori aperture al pubblico per gli eventi sportivi, a partire dagli stadi di calcio. E’ il parere ufficiale del Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito oggi per vagliare il documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni. La partecipazione del pubblico agli eventi delle diverse discipline sportive e delle diverse serie, scrive il Cts, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 settembre 2020) No a ulteriori aperture al pubblico per gli eventi sportivi, a partire daglidi calcio. E’ il parere ufficiale del Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito oggi per vagliare il documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni. La partecipazione del pubblico agli eventi delle diverse discipline sportive e delle diverse serie, scrive il Cts, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

No a ulteriori aperture al pubblico per gli eventi sportivi, a partire dagli stadi di calcio. E’ il parere ufficiale del Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito oggi per vagliare il documento p ...

Un sì alla riduzione del numero dei tamponi, per agevolare le squadre nella gestione della profilassi da parte delle squadre di calcio. Un no deciso all'apertura degli stadi al pubblico con una capien ...

Un sì alla riduzione del numero dei tamponi, per agevolare le squadre nella gestione della profilassi da parte delle squadre di calcio. Un no deciso all'apertura degli stadi al pubblico con una capien ...