Il Cts boccia la riapertura degli stadi al 25% della capienza

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi non esistono le condizioni per ulteriori aperture” al pubblico nelle manifestazioni sportive. E’ questa la posizione assunta dal Comitato Tecnico Scientifico dopo aver analizzato il documento ricevuto dal MinistroSalute, predisposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Resta dunque il limite di 1000 spettatori,ta per il momento la proposta di aumentarne la presenza fino al 25%dell’impianto. “Anche in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovrà essere oggetto di analisi nel breve periodo, il Cts ritiene che, sulla baseattuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistano – al ...