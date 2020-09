Il City molla Koulibaly La verità su Liverpool e Psg Kalidou verso la permanenza a Napoli

Yuro_23 : RT @TMit_news: C'è solo Skriniar: il Tottenham molla Rubén Dias, su cui è piombato il Manchester City - TMit_news : C'è solo Skriniar: il Tottenham molla Rubén Dias, su cui è piombato il Manchester City - carminemegna : @ZZiliani Ogni anno lo vogliono! Ma la juve nn molla! Vuole tanti soldini.... il city lo vorrebbe se nn arriva koulibaly!! Sveglia - cn1926it : #Koulibaly, il #ManchesterCity molla la presa: resta solo il #PSG - 19Norbert27 : @Sardanapalooo E nel frattempo il City molla Koulibaly e punta su Koundé del Siviglia -

Dopo il grande colpo Osimhen, tutto il calciomercato del Napoli è stato incentrato e lo è tuttora sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il lungo tira e molla con il Manchester City è stato difficoltoso sin ...Tra i calciatori in uscita sulla lista della Juventus c’è anche Daniele Rugani. Il difensore non rientra nei piani di Pirlo e avrebbe diversi estimatori in Premier League. Secondo quanto riportato da ...