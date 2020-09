Il cielo infuocato della California

coccinella53 : RT @romatorino: @coccinella53 Ricambio con un cielo infuocato di stamattina ! Buona giornata - LynHariax : Ripescata da due mesi fa. Cielo infuocato e sorrisi casuali. - romatorino : @coccinella53 Ricambio con un cielo infuocato di stamattina ! Buona giornata - poetanaif : Il tramonto parigino, un occaso ramato dai riflessi aurei, le fresche fronde arboree del lungosenna sono punteggiat… -

Ultime Notizie dalla rete : cielo infuocato

LifeGate

Per tanti, la sostenibilità sta diventando una necessità impellente, per altri è soprattutto un obbligo. Spesso diventa un accessorio da sfoggiare, a volte un lasciapassare, altre un mero attestato so ...La situazione terribile della California, con il cielo rosso per gli incendi che stanno distruggendo la costa ovest degli Stati Uniti, ha creato quella che alcuni siti americani hanno battezzato "Colo ...