(Di sabato 26 settembre 2020) Le accuse vengono in parte smentite. Nel frattempo però la vicenda diventa il pretesto per soffiare sule riaccendere risentimenti all’internoe l’astio che covail Movimento 5 Stelle. Sul presidente dell’Inps Pasquale, padre del reddito di cittadinanza, voluto dai 5Stelle alla guida dell’Istituto di previdenza, si scatena infatti una bufera politica. La notizia, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, è di quelle che desta scalpore. Il numero uno dell’Inps ha avuto un aumento di stipendio, portato a 150mila euro, il 50% in più del suo predecessore Tito Boeri che guadagnava 103.000 euro l’anno. Il nodoquestione però riguarderebbe la retroattività. Secondo il quotidiano a ...

ilriformista : Il presidente Inps al centro della bufera: l'opposizione vuole le dimissioni #Tridico - LegaSalvini : PASQUALE #TRIDICO, BUFERA SULL'INPS: 'SI È AUMENTATO LO STIPENDIO, CON GLI ARRETRATI'. LE CIFRE DI UN CASO POLITICO - OmbraDuca : RT @Sabina1956: .#ComunicatoStampa #Inpscomunica. FINE DELLA MACCHINA DEL FANGO DEL #CESSODESTRA. CASO #Tridico CHIUSO. - robellardi : RT @HuffPostItalia: Il caso Tridico si sgonfia, ma il fuoco della polemica dentro la maggioranza non si spegne - gjscco : RT @susy43279731: Il caso dell’aumento di stipendio a Tridico: la cifra è stata proposta dal ministero del Lavoro. “Il decreto non è retroa… -

Ultime Notizie dalla rete : caso Tridico

“Da Tridico a triplico”. Giorgia Meloni ha esordito con una battuta per commentare il caso del presidente dell’Inps, sul quale c’è ben poco da ridere in realtà. “Quando scopri che a Tridico - ha aggiu ...Le accuse vengono in parte smentite. Nel frattempo però la vicenda diventa il pretesto per soffiare sul fuoco e riaccendere risentimenti all’interno della maggioranza e l’astio che cova dentro il Movi ...