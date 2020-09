GazzettAvellino : Il Capitano Pietro Laghezza nuovo Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino. - irpiniatimes1 : IL CAPITANO PIETRO LAGHEZZA NUOVO COMANDANTE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI AVELLINO - prof_pietro : @Michele_Anzaldi Volano stracci. Nel Cdx è scoppiata una rissa. Il nuovo leader in grado di sfidare Conte nel 2023… - prof_pietro : @GenCar5 Volano stracci. Nel Cdx è scoppiata una rissa. Il nuovo leader in grado di sfidare Conte nel 2023 chi sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitano Pietro

La Rampa

Il Capitano Pietro Laghezza subentra, come Comandante del Nucleo Investigativo di Avellino, al Capitano Quintino Russo che dopo quattro anni ha lasciato l’Irpinia per assumere l’incarico di Comandante ...Non sarà e non potrà essere una partita come tutte le altre quella di sabato 9 per il Banco BPM Sport Management, perché la formazione guidata da mister Marco Baldineti alle 18 (diretta Tv su Waterpol ...