I pediatri avvertono | ' Troppi cinque giorni per un tampone | si rischia il blocco del Paese'

(Di sabato 26 settembre 2020) Il sistema organizzativo dei tamponi per rilevare l'eventuale positività al SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole 'non sta funzionando': ad affermarlo è il presidente della ...

Il sistema organizzativo dei tamponi per rilevare l’eventuale positività al SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole “non sta funzionando”: ad affermarlo è il presidente della Federazio ...Così come il Covid, a marzo, a Verona era venuto di soppiatto, per poi esplodere, anche i casi nelle scuole che, fino all’altro giorno sembravano non esistere, stanno spuntando all’improvviso. I primi ...