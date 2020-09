Highlights e gol Crystal Palace-Everton 1-2, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Gli Highlights e i gol di Crystal Palace-Everton 1-2, match valido per la terza giornata di Premier League 2020/2021. Uomini di Ancelotti avanti dopo 10′ grazie al solito Calvert-Lewin ma ripresi da un colpo di testa di Kouyatè. Il gol del nuovo vantaggio arriva sempre nel primo tempo e porta la firma di Richarlison, che dagli 11 metri batte Guaita e fa 2-1. Nella ripresa il punteggio non cambia ed i toffees portano a casa i tre punti. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Glie i gol di1-2, match valido per la terza giornata di. Uomini di Ancelotti avanti dopo 10′ grazie al solito Calvert-Lewin ma ripresi da un colpo di testa di Kouyatè. Il gol del nuovo vantaggio arriva sempre nel primo tempo e porta la firma di Richarlison, che dagli 11 metri batte Guaita e fa 2-1. Nella ripresa il punteggio non cambia ed i toffees portano a casa i tre punti. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH

