Highlights Boston Celtics-Miami Heat 121-108 | gara-5 playoff NBA 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020) Ilcon glidi, match deiNBA. Gli uomini di Stevens d’orgoglio si prendono-5 per 121-108, soprattutto grazie a un clamoroso terzo quarto da 41-25: in questo frangente Jayson Tatum ha messo a segno 17 dei suoi 31 punti totali, portando i suoi dal -12 al +12. La punta di diamante dei biancoverdi è ben supportata da Jaylen Brown (28) e Daniel Theis (15+13 rimbalzi), mentre dall’altra parte non sono bastati i 23 punti di Goran Dragic. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI