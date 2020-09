Hauge | ecco chi è il giovane che ha stregato il Milan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Sulle tracce di Erling Haaland. Con la speranza, per il calcio norvegese, di poter contare su un altro straordinario talento. La Nazionale scandinava, ormai da tempo, si coccola la punta del Borussia Dortmund che, a breve giro di posta, è riuscita ad imporsi nel calcio internazionale grazie alle prestazioni sontuose al Salisburgo e, attualmente, in Bundesliga. La primavera del calcio norvegese, però, potrebbe continuare con l’esplosione di un nuovo profilo: si tratta di Jens Petter. L’ala sinistra, avversario delin Europa League, hai dirigenti rossoneri. È in piedi una trattativa per portare il classe 1999, di proprietà del Bodø/Glimt, in Italia.(Getty Images), unnorvegese al ...