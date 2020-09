Guida Tv domenica 27 settembre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 settembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:30 Soliti Ignoti – Il ritornoore 21:25 L’Allieva 3×01-02 1a Tv ore 23:40 Prix Italia Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 NCIS Los Angeles 11×09 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×21 1a Tv ore 22:40 LaSportiva Rai 3ore 20:00 Che Tempo Che Fa Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:30 Live Non è la D’Urso ore 1:20 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New York 1×05 ore 20:30 CSI 12×02ore 21:30 Independence Day: RigenerazioneSequel del film di fantascienza Independence Day, con L. Hemsworth e B. Pullman. Dopo 20 anni la Terra si prepara a subire un secondo, terrificante attacco alieno ore 23:50 Pressing Serie A Rete 4ore 20:30 Stasera Italia weekend – Infoore 21:30 La preda perfetta – A Walk Among the TombstonesThriller con Liam ...